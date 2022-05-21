انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي للمصريين: إحنا أقوى من كده.. والصحابة مطلبوش من النبي أكل في حصار مكة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699045/الرئيس-السيسي-للمصريين-إحنا-أقوى-من-كده-والصحابة-مطلبوش-من-النبي-أكل-في-حصار-مكة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تواجه الدولة المصرية اليوم، وتسببت في نقص المنتجات الغذائية الأساسية.

دوت الخليج

السيسي يناشد المصريين بالتحمل والصبر

واستشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة 3 سنوات، قائلًا: «النبي حوصر في مكة 3 سنوات وكان بينزل سيدنا جبريل عليه ولم يطالبه الصحابة بأن يدعو ربنا يجيب لهم أكل أو يفجر الله تعالى الأرض بالماء من تحتتهم».

ووجه كلمته إلى المصريين، مطالبًا إياهم بالتحمل والصبر قائلًا: «إحنا مش كده إحنا أصلب من كده».

الرئيس يناشد أهل الخير بالمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى «أهل الخير»، مناشدًا بضرورة مساعدتهم في توفير المزيد من المنتجات الغذائية، قائلًا: «البر لا يقتصر على إطعام وتعليم المحتاجين فقط، إنما ضرورة مساعدة المواطنين في مضاعفة إنتاج المواد الغذائية».

ولفت الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على كاهل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: «الدكتور مصطفى هيشيل الهم بس مفيش حل غير كده، نظرًا لعدم توفير حلول في زيادة الإنتاج الحيواني».

وطالب الرئيس السيسي، بالسيطرة على أسعار المنتجات في الأسواق حتى نهاية العام، موضحًا أن ذلك لن يتم إلا بالتنسيق والتعاون جميعًا كمؤسسات ومجتمع مدني كذلك الغرف والأسواق.

وأضاف أنه لابد من زيادة حجم المنتجات في الأسواق، قائلًا: «لازم نعمل زيادة في المعروض علشان نخلي في رقابة على الأسواق ونخلي التجار ميغلوش في أرباحهم استغلالًا للظروف»