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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699044/وكيل-الشيوخ-حديث-الرئيس-هو-خطاب-المصارحة-والمكاشفة-والتحدي-الأكبر-هو-الوعي-والانجازات-افزعت-المتأمرين
أشاد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بحديث الرئيس السيسي في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ووصفه بأنه حديث المصارحة والمكاشفة كما عودنا ، مؤكدا بأن المشروعات الوطنيه بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التوسع في الاستصلاح الزراعي وصوامع التخزين، وغيرها، ولكن هناك مغامرين يريدون تعطيل مسيرة التنميه ، وعلي المواطن أن يواجه هذا الدعاوى الهدامه بكل حزم، بعدم السماح للمتأمرين بعرقلة مساعي الدوله في التنميه المستدامة.
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وكيل الشيوخ: حديث الرئيس هو خطاب المصارحة والمكاشفة والتحدي الأكبر هو الوعي والانجازات افزعت المتأمرين
وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القطاع الزراعي يشهد نهضه حقيقية بفضل الخطط الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي ، وهناك ارقام وحقائق كاشفه ، توضح ماكنا عليه من اهمال وخراب ومعدلات متردية ، كادت أن تسقط بالبلاد في الهاويه .
وما نحن عليه الآن من نجاحات بأرقام كبيرة ،ساهمت في تقليل الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك وقللت معدلات الاستيراد في كافة المحاصيل الزراعية .
واضاف ابوشقة بأن التحدي الحقيقي للدولة المصريه هو تحدي الوعي ، وعلي الجميع أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الوطن من حروب الجيل الرابع التي تستخدم الفتن والمؤامرات والشائعات المغرضه ، وكذلك إن يري ماتقوم القيادة السياسيه من إجراءات ساهمت في الخروج من النفق المظلم ، وهي نجاحات افزعت المغامرين ، حتي لانسقط في الفخ ونكون علي حافة الانزلاق ، ويتحقق بنا ماقالة الرئيس ، قولة تعالي " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها .
لافتا بأن المشروعات القوميه الوطنيه ليست للرفاهية ، ولانمتلك رفاهية الوقت وعازمين علي المضي في دعم المشروعات الوطنيه ، وخلف القيادة السياسية والدولية المصريه في مساعيها في بناء دولة عصريه حديثه يسودها الاستقرار السياسي والامني والإقتصادي .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اليوم السبت افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة. اكتب إلى جروب البرلمان الاساسي
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