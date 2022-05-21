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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699043/أحمد-نشأت-منصور-الرئيس-السيسي-يولي-أهمية-كبرى-لافتتاح-المشروعات-القوميةوانتقادها -يهدر-جهود-التنمية

أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يأتي في إطار توجه الدولة المصرية فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين.

دوت الخليج

أحمد نشأت منصور: الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى لافتتاح المشروعات القومية...وانتقادها يهدر جهود التنمية

وشدد منصور، في تصريحات له اليوم، أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا، مفيدًا أن تحقيق الأمن الغذائي أمن قومي، ومع حدوث الأزمات العالمية المتكررة أكدت أنه لا غنى عن التطوير والتحديث في المشروعات الغذائية.

وأضاف منصور، أن هناك اهتمام كبير بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من أجل زراعة المحاصيل الإستيراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددًا على أهمية المشروعات القومية والتي تعتبر مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافى، تأخذ فى الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.

واختتم منصور، بالتأكيد على أن المشروعات القومية ستساهم في توفير فرص عمل جديدة و عديدة وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر سواء المصري أو الاجنبي، مشيرًا إلى أن المشروعات ليست أهدافها اقتصادية فقط ولكن متعلقة بتحقيق الامن القومي وتحقيق مستوى معيشة.