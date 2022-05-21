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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699042/النائب-محمد-سلطان-مشروع-مستقبل-مصر-للإنتاج-الزراعى-يمثل-دفعة-قوية-للقطاع-ويساهم-في-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، مؤكدا أهمية المشروع البالغة في في تحقيق طفرة كبيرة بمجال تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية والاساسية.

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النائب محمد سلطان: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يمثل دفعة قوية للقطاع ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد النائب محمد سلطان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة تعمل على دعم القطاع الزراعي، كقطاع هام تعتمد عليه الدولة المصرية لتامين احتياجاتها من الغذاء بالاضافة إلى دوره الكبير تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الاستيراد، وتوفير فرص عمل لأنه يستوعب أكثر من 25% من اجمالي القوى العاملة.

وتابع سلطان أن القطاع الزراعي يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى ان رؤية الدولة المصرية استهدفت تحقيق تنمية زراعية شاملة ، وذلك عبر التنوع في المشروعات التنموية بكافة أنحاء الجمهورية ، مستشهدا بعدد من الامثلة وهي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، وإحياء مشروع البتلو، ومشروع توشكى الذي أعادته القيادة السياسية للحياة مرة اخرى بعد توقفه لسنوات عديدة.

واوضح عضو مجلس النواب أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزوراعي جاء استكمالا لمشروعات النهضة الزراعية ، لافتا النظر إلى أن توجيه الرئيس السيسي ومطالبته بضرورة الانتهاء منه قبل انتهاء عام 2023، يؤكدعلى ان الدولة المصرية تعمل على قدم وساق في سبيل تحقيق التقدم والنهضة بكافة القطاعات عامة والزراعة خاصة.