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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699041/عيد-حماد-مستقبل-مصر--خطوة-على-الطريق-الصحيح-لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-المحاصيل-الأساسية

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، قائلا: لا أحد ينكر الطفرة غير المسبوقة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.

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عيد حماد: «مستقبل مصر » إنجاز كبير للدولة المصرية

وأضاف حماد، في بيان له اليوم السبت: افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر يعكس مدي اهتمام وحرص القيادة السياسية علي زيادة الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الاكفتاء الذاتي، لافتا أن هناك توجيهات رئاسية بتعزيز كافة أوجه الدعم للفلاحين لتشجيعهم.

وعن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، أفاد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأشار حماد، إلي أن مساحة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي تصل لـ مليون و50ألف فدان، الأمر الذي يعني أن المشروع أصبح واحد من أكبر المشروعات الزراعية التي تساهم في إنتاج كافة المحاصيل التي تحتاجنا الدولة، مضيفا: المشروع يعكس حرص الدولة علي إدارة المياه والطاقة باعتبارهم أحد العناصر المهمة في التكلفة والتي تمثل من25%لـ 30%.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يعد بمثابة إنجاز كبير للدولة المصرية، لافتا أن القيادة السياسية تعمل دائما تعمل من أجل المواطن، كما أن المشروع يساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.