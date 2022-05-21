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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699039/عمرو-عكاشة-مشروع-مستقبل-مصر-يعزز-نجاح-الدولة-المصرية-فى-مواجهة-التحديات-العالمية-الطارئة

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي اليوم، مؤكدا أن المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة للتحديات العالمية الطارئة التى نتجت عن الازمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

دوت الخليج

عمرو عكاشة: مشروع مستقبل مصر يعزز نجاح الدولة المصرية فى مواجهة التحديات العالمية الطارئة

وقال عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مساحة مشروع مستقبل مصر الزراعي بالدلتا، والتي بلغت مليون و50 ألف فدان ، ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة فى السوق المحلي، خاصة فى ظل اعتماد مصر الكامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، فضلا عن ان المشروع سيساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

وثمن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بالاجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها قطعت شوط كبير فى مواجهتها، مشيرا إلى موافقة الحكومة على اعتبار، التعدي على الآراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وبعقوبة 5 سنوات حبس و10 ملايين جنية، اضافة إلى شطب اسم المهندس والمقاول من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن موقع مشروع مستقبل مصرالزراعي المتميز بالدلتا، يوفر العديد من فرص العمل للأيدى العاملة فيها، فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والألات، إضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.