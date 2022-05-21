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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699038/عمرو-القطامي-مستقبل-مصر-يعد-قاطرة-التنمية-الزراعية-لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-المحاصيل

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق خطتها الرامية بشأن زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الأساسية لمواجهة التحديات والأزمة الاقتصادية الراهنة.

دوت الخليج

عمرو القطامي: «مستقبل مصر» يعد قاطرة التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

وأكد القطامي، في بيان له اليوم السبت، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يعد واحد من أكبر المشروعات الزراعية التي انتهجتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان، الأمر الذي يؤدي إلي وفرة في زيادة الإنتاج وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل الاستراتيجية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: يعد مشروع مستقبل مصر بمثابة قاطرة التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل وتصدير الفائض، مؤكدا أن المشروع يعمل علي خلق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، باعتباره مشروع يضم الكثير من الأنشطة المتنوعة.

وتابع القطامي: مشروع مستقبل مصر، له ميزة كبيرة وهى أنه يقع بالقرب من الدلتا القديمة فى محافظات الوجه البحرى؛ الأمر الذي يسهم فى تخفيف التكدس اللامعقول فى الدلتا القديمة، فضلا عن إتاحته العديد الفرص لإقامة تجمعات سكانية وعمرانية وصناعية، وأيضا توفير الملايين من فرص العمل أمام الشباب، كما أنه يأتى فى إطار الاستغلال الأمثل لمصادر المياه.