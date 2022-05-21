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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699037/مهرجان-القاهرة-السينمائي-ينظم-حفلة-استقبال-في-مهرجان-كان-بحضور-حسين-فهمي

نظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حفل استقبال بسوق الفيلم على هامش الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي الذي انطلق حفل ختامه في يوم الثلاثاء الماضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل استقبال مهرجان القاهرة

وشهد حفل استقبال مهرجان القاهرة السينمائي حضور الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، وعدد كبير من النجوم والسينمائيين وممثلي المهرجانات العربية والدولية.

حسين فهمي يعرب عن حزنه لفقدان سمير صبري

وبدأ حفل الاستقبال بكلمة للفنان حسين فهمي، الذي أعرب من عن حزنه الشديد لفقد صديقه وزميله الفنان الكبير سمير صبري، والذي يعد أحد أهم فنانين السينما المصرية، حيث كان له دورا بارزا في تأسيس ودعم المهرجان منذ عام 1976.

الجدير بالذكر أنه، رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء أمس الجمعة.

مهرجان كان السينمائي 2022

هذ وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

ورأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.