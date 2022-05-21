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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699036/النائب-أحمد-صبور-مستقبل-مصر-مشروع-واعد-ويحقق-الاكتفاء-الذاتى-من-المحاصيل-الزراعية

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية، نحو تحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية، وهو القطاع الذي تم إهماله علي مدار عقود، قائلا: "مصر تسابق الزمن لتعويض الدولة ما فاتها.

دوت الخليج

النائب أحمد صبور: مستقبل مصر مشروع واعد ويحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية

وقال «صبور»، إن مشروع مستقبل مصر الذى تم افتتاحه اليوم من أهم إنجازات الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتأمين حياة كريمة لكل مصري رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية أثرت سلبيا في أضخم الاقتصاديات.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الإنجازات الزراعية التي تقوم بها الدولة، تعتمد علي أحدث أساليب الري، لتحقيق المعادلة الصعبة وهي تقليل استهلاك المياه للحفاظ علي مواردنا من المياه، وأيضا تعظيم الاستفادة منها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين غذاء المصريين.

وشدد «صبور»، علي أهمية التوسع في المشروعات الزراعية لتقليل واردتنا، ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وهو ما يساعد علي تقليل عجز الموازنة.

تجدر الإشارة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي اليوم، وقد أعلن المقدم بهاء الغنام، مدير المشروع عن توجيهات الرئيس السيسي فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين.