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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699031/الرئيس-السيسي-يناشد-أهل-الخير-بضرورة-مضاعفة-الإنتاج-الغذائي

خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة بحاجة إلى كل مساعدة في توفير المنتجات الغذائية، ومضاعفة الإنتاج

دوت الخليج

السيسي يناشد أهل الخير بضرورة مضاعفة الإنتاج

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى «أهل الخير»، مناشدًا بضرورة مساعدتهم في توفير المزيد من المنتجات الغذائية، قائلًا: «البر لا يقتصر على إطعام وتعليم المحتاجين فقط، إنما ضرورة مساعدة المواطنين في مضاعفة إنتاج المواد الغذائية».

ولفت الرئيس السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على كاهل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: «الدكتور مصطفى هيشيل الهم بس مفيش حل غير كده، نظرًا لعدم توفير حلول في زيادة الإنتاج الحيواني».

وطالب الرئيس السيسي، بالسيطرة على أسعار المنتجات في الأسواق حتى نهاية العام، موضحًا أن ذلك لن يتم إلا بالتنسيق والتعاون جميعًا كمؤسسات ومجتمع مدني كذلك الغرف والأسواق.

وأضاف أنه لابد من زيادة حجم المنتجات في الأسواق، قائلًا: «لازم نعمل زيادة في المعروض علشان نخلي في رقابة على الأسواق ونخلي التجار ميغلوش في أرباحهم استغلالًا للظروف».

السيسي يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وقطاعات العمل المشتركة في مجال الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليًا ودوليًا، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.