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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699030/رئيس-زراعة-الشيوخ-مشروع-مستقبل-مصر-يؤكد-قدرة-الدولة-على-تأمين-احتياجاتها-وتحقيق-الأمن-الغذائي

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى التي تستهدفها البلاد، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.

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وأكد الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعى من خلال مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة، وكذلك تطوير نظم الرى ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصرى، وهو الامر الذى نجنى ثماره حاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

عبدالسلام الجبلي: مشروع مستقبل مصر يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التعاون والربط بين إدارة تلك المشروعات الجديدة، ومراكز البحوث الزراعية والمائية، لتحقيق أفضل نتائج في الزراعة، سواء على مستوى الجودة أو حجم الإنتاج، وهو الأمر الذى يتبناه الرئيس السيسي في مختلف المشروعات الجديدة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مثل تلك المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل وكذلك التوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعى في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية.

كما ثمن الجبلي، اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيوانى، مثمنا طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من السيد القصير وزير الزراعة مضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم من خلال تعديل المواشي ذات الإنتاجية القليلة أو المتوسطة بمواشي أخرى أكثر إنتاجية. وأشار الجبلي إلي أهمية تعظيم دور الدراسات والأبحاث العلمية في هذه المشروعات الجديدة، لزيادة حجم الإنتاج الحيوانى من اللحوم والألبنان، وتحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان".