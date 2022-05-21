انت الان تتابع تفاصيل خبر "راح نلتقي بعروس البحر الأحمر".. أصالة تروج لحفلها في جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699029/راح-نلتقي-بعروس-البحر-الأحمر-أصالة-تروج-لحفلها-في-جدة

تستعد المطربة السورية أصالة لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة وذلك في يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر فبراير، ومن المقرر عرض الحفل على قناة روتانا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ترويج أصالة لحفلها القادم في جدة

وروجت أصالة لهذا الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فنشرت البوستر، وعلقت عليه: “رح نلتقى بعروس البحر الأحمر .. رح نتشارك أحلى الأوقات .. حنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر .. اخترت منّ أغنياتي كلّ الّلهجات اللي تشرّفت بغنائها وصارت على صدري وسام .. رتّبت الأغاني وكأنّي عمّ شكّل عقد حجاره محبّه وصحبه وضحكه وقصّه صغيره حلوه .. بهالموعد رح نتلاقى بكلّ الشوق بجدّه..”.

أخر أعمال المطربة أصالة

هذا وقد طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وأتت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا روحي يا دنيتي الحلوة اللي تكفيني يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل شام، يا ملكة منورة قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها أنا لو قولت إيه مش هوصف الإحساس دانا الليلة هخدها فحضني أغنيلها، بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح”

كلمات أغنية أصالة الجديدة

واستكملت أصالة: “بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح، وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب، وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب، بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح”.