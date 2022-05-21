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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699026/الرئيس-السيسي-يوجه-بضرورة-السيطرة-على-أسعار-المنتجات-في-الأسواق

خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار المنتجات في الأسواق لمنع المغالاة على المواطنين.

دوت الخليج

السيسي يطالب بالسيطرة على أسعار المنتجات

وطالب الرئيس السيسي، بالسيطرة على أسعار المنتجات في الأسواق حتى نهاية العام، موضحًا أن ذلك لن يتم إلا بالتنسيق والتعاون جميعًا كمؤسسات ومجتمع مدني كذلك الغرف والأسواق.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أنه لابد من زيادة حجم المنتجات في الأسواق، قائلًا: «لازم نعمل زيادة في المعروض علشان نخلي في رقابة على الأسواق ونخلي التجار ميغلوش في أرباحهم استغلالًا للظروف».

السيسي يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وقطاعات العمل المشتركة في مجال الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليًا ودوليًا، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

ويهدف مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي إلى توفير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية تناسب المواطنين وتصدير الفائض للخارج، للمساهمة في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.