انت الان تتابع تفاصيل خبر مصدر لـ دوت الخليج: صور توقيع بن شرقي مع الأهلي كاذبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699023/مصدر-لـ-تحيا-مصر-صور-توقيع-بن-شرقي-مع-الأهلي-كاذبة

دوت الخليج

واكد مصدر خاص لـ دوت الخليج أن مرحلة التوقيع والتقاط الصور لم تأت بعد، مشيرًا إلى أن الصورة المنتشرة لبن شرقي مع عبد الحفيظ مفبركة وكاذبة.

وأوضح المصدر أن الصورة المنتشرة كانت في الأصل للاعب الليبي طارق التايب اثناء تكريمه في القلعة الحمراء.

وكان الإعلامي الرياضي عمر ربيع ياسين، نجل نجم الأهلي الأسبق والمرشح لانتخابات مجلس إدارة الأهلي في الدورتين السابقتين، قد كشف عن اتمام الصفقة. وأعلن عمر ربيع ياسين في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " رسميا اشرف بن شرقي يوقع للأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم". ورد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي بأسمه على تلك الأنباء قائلًا: "هذا احتراف وكل لاعب من حقه الانتقال إلى أي نادي". وقبل الإعلان عن الصفقة رسميًا، أو الكشف عنها من أي مصدر رسمي، يرصد دوت الخليج، 3 أسباب تدعم انتقال النجم المغربي للأهلي.

أزمة نهاية الموسم

تلوح بوادر أزمة في الأفق بسبب موعد انتهاء تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك، مقارنًة بانتهاء موسم الدوري المصري، إذ ينص عقد اللاعب المغربي، على الانتهاء مع نهاية موسم 2021-2022. انتهاء موسم الدوري المصري في أغسطس في ظل انتهاء باقي الدوريات قبل الموعد الذكور، بجانب انتهاء فترة القيد للأندية الخارجية، سيمثل أزمة لأشرف بن شرقي، سواء بالرحيل قبل نهاية الموسم الذي سيترتب عليها شكوى في الاتحاد الدولي، او الانتظار حتى أواخر أغسطس والبحث عن دوري متاحًا به القيد. تعاقد بن شرقي مع الأهلي حال استقرار اللاعب على الرحيل من الزمالك هو اتفاق لمصالح النادي الأحمر واللاعب الذي يسعى للابتعاد عن الأزمات الخاصة بانتهاء تعاقده.

العرض المالي المغري

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عرض النادي الأهلي على أشرف بن شرقي عرضًا ماليًا كبيرًا، مقدر بمليون ونصف المليون يورو في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي لم يتلقى به بن شرقي عروضًا من أندية، تناسب قيمة وتاريخ ومنافسة المارد الأحمر على جميع الألقاب.

اثبات وجود شركة الأهلي

تسعى شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور التي سيكون الميركاتو المقبل هو الأول لها، في الإعلان عن نفسها بقوة، واثبات قدرتها على إدارة الملفات الموكلة إليها بمهارة فائقة، وذلك بالتعاقد مع أحد أبرز لاعبي الغريم التقليدي نادي الزمالك.