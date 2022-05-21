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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /699018/النائب-خالد-أبو-نحول-مشروع-مستقبل-مصر-يحقق-الاكتفاء-الذاتى-من-محاصيل-كثيرة-بحلول-2024

قال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية، والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إذ تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان فى مشروع مستقبل مصر تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد بمعنى أن المليون فدان تصل تكلفة زراعتهم إلى 250 مليار جنيه.

دوت الخليج

النائب خالد أبو نحول: مشروع مستقبل مصر يحقق الاكتفاء الذاتى من محاصيل كثيرة بحلول 2024

وأضاف النائب خالد أبو نحول، أن المشروع يوفر 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، كما أن الزراعة تتم بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وتـم الانتهـاء مـن استصلاح وزراعـة مساحة 350 ألـف فـدان حتى الآن.

وأكد أبو نحول أن مشروع مستقبل مصر يواجه التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من نسبة كبيرة من المحاصيل بحلول عام 2024