الرئيس السيسي: الدولة تحرص على حصة مصر من المياه رغم النمو السكاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 02:23 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حصة مصر من المياه رغم النمو السكانى، قائلا: "محافظين علي حصة مصر من المياه.. رغم النمو السكاني من 100 سنة.. الحصة واحدة من 100 سنة.. أيام محمد على كان 4 ملايين مواطن والحصة نفس الحصة حتى الآن".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر": "بنحسن ونرشد من استخدام المياه.. بشكر الجميع.. وارجو الكلام على مدار الوقت كله.. مشكلتنا في مصر ومشكلة أي مجتمعات في ظل التطور الكبير في الإعلام ومواقع التواصل.. إزاي تحافظ على الوعي.. وعي الناس.. مش الحفاظ على النظام كدولة... والكلام ده بكرره كتير.. أنا بتحافظ على بلدك.. وأنت بتتكلم كإعلامي.. الهدف الحفاظ والتطوير.. أوعى تضيع وتدمر من غير ما تقصد.. الذنب هيكون كبير.. الوعي والفهم مش دقيق أو مش حقيقي.. وتحرك الناس في اتجاه مش مظبوط".