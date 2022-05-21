السيسى: مش بقلق لما حد يقول كيلو البامية بـ100 جنيه.. المواطن على وعى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المشكلة فى مصر وأى مجتمعات فى ظل التطور الكبير فى الإعلام ومواقع التواصل هو المحافظة على الوعى، متابعا "مش عشان تحافظ على نظام، والكلام ده بكرره كتير، أنت بتحافظ على بلدك".





وأوضح السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، أن الإعلامى ومن يتحدث على مواقع التواصل عليه الانتباه، "اللى بتتكلم فيه الهدف منه إنك تحافظ وتطور، أوعا وأنت بتعمل ده وأنت من غير ما تقصد تلاقى نفسه بتضيع وتدمر، اوعى.. الذنب هيكون فى رقبتك كبير قوى". وتابع: "أنا مش بقلق لما حد يقول كيلو البامية بـ100 جنيه لأن المصريين أوعى كتير من كده، اللى بيقول ده حالة غير صحيح، ولو حقيقة مش بقول غش ولا زيف". وأشار إلى أن النبى محمد حبس وتم محاصرته فى شعاب مكة 3 سنوات، متابعا: "محدش من الصحابة قال للنبى عايزين ناكل أو تتفجر المياه من تحتنا، قعدوا 3 سنين ووصلوا إنهم ياكلوا ورق الشجر". واختتم قائلا: "إحنا مش كده، إحنا أصلب من كده بكتير".

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