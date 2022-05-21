جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بسرعة إزالة الجزء المنهار من العقار الكائن بـ 8 شارع محمد إبراهيم حجازى، من شارع منشية التحرير بحى عين شمس حرصًا على سلامة المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار .





كانت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بسقوط جزء من سور بلكونة بالدور الخامس من عقار تحت الإنشاء خال من السكان، ومكون من أرضى + 6 طوابق على الشارع دون خسائر أو إصابات وانفصال سقف البلكونة ويخشى من سقوطه. وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بعمل الصلبات اللازمة وتأمين الموقع والتعامل مع السقف المعلق وإزالته حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن العقار المنهار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.