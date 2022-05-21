جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ما تم إنجازه فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى فضل من ربنا، متابعا: "خايف نكون جاحدين للى ربنا عمله لينا، خايف إنه يسلط علينا أنفسنا فندمر".





واستدل السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، على ذلك بقوله تعالى: "أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا". ودعا إلى عدم الانتظار لـ2024 حتى يتم الانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى بشكل كامل، متابعا: "ما يتم كان يتم عمله فى الدلتا على مدى 200 إو 300 سنة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى عن الإنجاز فى مشروع مستقبل مصر: فضل من ربنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.