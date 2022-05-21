تداول 4226 طن بضائع عامة ومتنوعة و199 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم، أن حركة الصادرات بلغت تداول 4 آلاف و201 طن بضائع عامة ومتنوعة و151 شاحنة وسيارتين ملاكى؛ كما بلغت حركة الواردات تداول 25 طن بضائع عامة ومتنوعة و48 شاحنة و3 سيارات ملاكى.
وفى هذا الصدد؛ غادر ميناء سفاجا السفينة (آمل) بـ 91 شاحنة بحمولة 2537 طن بضائع عامة ومتنوعة وسيارتين ملاكى.
كما تداول ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، 1689 طن بضائع عامة و108 شاحنات، منها 46 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكى، واستقبل الميناء السفينة (سيناء) والسفينة (عمان) وغادره السفينة (سيناء) والسفينة (عمان) حيث تم استقبال شاحنتين بحمولة 25 طن بضائع عامة و46 شاحنة فارغة و3 سيارات ملاكى وتصدير 60 شاحنة بحمولة 1664 طن بضائع عامة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 863 راكبا بموانيها.
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