عاجل.. السيسى: الدولة تحافظ على حصة المياه بالتحسين وترشيد الاستهلاك

جدة - نرمين السيد - وتابع السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "عشان الإعلام لما يتكلم هايقول المياه دى جت منين؟، إحنا حريصين على الاستفادة من حصة المياه، وإن شاء الله محافظين عليها".

وأوضح أنه رغم الزيادة السكانية إلا أن حصة المياه لم تتغير ولذلك تحافظ عليها الدولة، متابعا: "إحنا بنحسن وبنرشد الاستهلاك".