توريد 205 آلاف أطنان قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ البحيرة هشام آمنة، إن إجمالى ما تم توريده من القمح حتى، اليوم السبت، قد بلغ 205 آلاف و92 طنا من الأقماح المحلية، مؤكدا على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالى 2022.





وأشار آمنة إلى أنه يتم استلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير كافة سبل الراحة فى عمليات التوريد فى مختلف الصوامع والشون. وأضاف أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أى كميات من القمح يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين. جدير بالذكر أن عدد الشون والصوامع بالمحافظة يبلغ 29 شونة خرسانية بطاقة 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح .

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