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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699016/النائب-إيهاب-أبو-كليله-مشروع-مستقبل-مصر-يواجه-التحديات-الاقتصادية-ويحقق-مفهوم-الأمن-الغذائي

أشاد النائب إيهاب أبو كليله عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة المصرية، في الإهتمام بمشروعات الإنتاج الزراعي، خصوصًا في الوقت الراهن، الذي يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية صعبة.

دوت الخليج

النائب إيهاب أبو كليله :«مشروع مستقبل مصر يواجه التحديات الاقتصادية ويحقق مفهوم الأمن الغذائي»

وأكد “أبو كليله” أن مشروع «مُستقبل مصر» يهدف إلى تعظيم فُرص الإنتاج، وتوفير مُنتجات زراعية بجودة عالية، وأسعار مُناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم، تزف بُشرى سارة للمُزارعين، حيث أكد الرئيس قدرة الدولة على توفير التقاوي اللازمة لزراعة القمح، بما يُحقق أكبر استفادة للمزارعين.

ونوه النائب إيهاب أبو كليله أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لمواجهة التعديات ووقف تآكل الأراضي الزراعية، مُضيفًا أن مثل هذه المشروعات تُساهم في تغطية مُتطلبات المواطنين؛ مما يُحقق الأمن الغذائي للشعب المصري.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وكانت قد انطلقت فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شدد الرئيس السيسي خلال الافتتاح، على ضرورة الإنتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المزراعين.

وأضاف “الرئيس” أن إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع، وأوضح أن هناك أراضي في نطاق أرض مشروع مستقبل مصر ليست تابعة للمشروع، وإنما تابعة لوزارة الزراعة، مضيفًا: "الأراضي مش بيتعمل فيها شغل، نراجع مع الناس وتطلع لجنة من وزارة الزراعة والري ونشوف المشكلة ايه ونساعد في حله.. شوفت كمية كبير من الأراضي ملقتش عليها آثار عمل".