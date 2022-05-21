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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699015/محمد-زين-الدين-الدولة-المصرية-تمضي-قدما-نحو-تحقيق-الأمن-الغذائي
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة: الدولة المصرية تمضي قدما وبخطوات قوية وثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر الذى افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل أهمية كبيرة في هذا الشأن.
دوت الخليج
محمد زين الدين: الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي
وأشار زين الدين، إلى أن هناك تطور ملحوظ في المشروعات الزراعية من خلال استخدام منظومة الري الحديث، والتقليل استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها، في ظل ما نعانيه من ندرة في الموارد المائية.
وأكد زين الدين، أن التوسع في المشروعات الزراعية يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي عدم الضغط على موازنة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء بالعملة الصعبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحديات صعبة واجهتها الدولة في الفترة الأخيرة بسبب تأثر سلاسل الإمداد، قائلا: هذه المشروعات تمتص تداعيات تلك الأزمات من خلال تأمين احتياجات المصريين من الغذاء.
وطالب النائب محمد زين الدين، أهمية التوسع في هذه المشروعات لتغطية جميع المحافظات، لتوفير فرص عمل لأبناء الأقاليم، وزيادة الإنتاج في كافة القطاعات الزراعية.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية اعتماد تلك المشروعات الجديدة على أحدث الدراسات والنتائج العلمية التي تقوم بها مراكز البحوث، مشيرا إلى أن المراكز البحثية بها قامات علمية كبيرة يمكن الاستفادة منها.
جدير بالذكر أن المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، كشف أن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشروعات الزراعية.
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