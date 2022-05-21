انت الان تتابع تفاصيل خبر رانيا يوسف بإطلالة مثيرة على البحر.. والجمهور: "الصيف وعمايله" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699014/رانيا-يوسف-بإطلالة-مثيرة-على-البحر-والجمهور-الصيف-وعمايله

أطلت الفنانة رانيا يوسف على الجمهور بإطلالة أنيقة للغاية لتشاركهم إستمتاعها بالأجواء الصيفية على البحر، اذ نالت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف في مجموعة صور شاركتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بفستان مشجر غلب عليه الللون الوردي أحد ألوانات الصيف المبجهة، وتعمدت رانيا يوسف على إظهار جزء كبير من قدمها رغم طول الفستان فضلا عن وضعيتها المثيرة في الصور.

رانيا يوسف تتألق في مسلسل المماليك

هذ وعُرض مؤخرًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «المماليك»، تدور أحداث مسلسل المماليك في إطار الـ60 حلقة، في سياق تشويقي حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي تشويقي، وتجسد الفنانة خلال أحداث العمل شخصية فتاة تدعى ««هند العباسي» فقيرة وخلال رحلة صعودها تستغل كل الفرص والظروف المتاحة أمامها، ولكنها مع كل تلك الأمور سوف تفقد شيئا بالغ الأهمية تكشف الأحداث عن تفاصيله.

ويضم المسلسل عددًا من النجوم، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد، محمد لطفي، وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

أخر أعمال رانيا يوسف الدرامية

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور احداث ملوك الجدعنة حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما هو زاهي العتال "عمرو عبد الجليل"، فيدخلان معه في صراع، وخلال أحداث الحلقات السابقة يتبين أنّ لكل من الصديقين "سرية" عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان، مشاكله الخاصة، فالأول يريد أن يتزوج بحبيته "فاتن"، والتي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس، بينما الثاني يواجه ذكريات الماضي بعد ظهور حبيبته السابقة والتي تركته من أجل المال وتزوجت برجل آخر.