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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699013/النائبة-ألفت-المزلاوي-لـتحيا-مصرمشروع-مستقبل-مصر-يعد-بمثابة-أحد-أهم-المشروعات-القومية-الكبرى-التي-دشنتها-الدولة

أكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يُعد بمثابة أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة، والذي يهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

دوت الخليج

النائبة ألفت المزلاوي لـتحيا مصر: مشروع مستقبل مصر يعد بمثابة أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة

وأضافت “المنزلاوي” في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة في مصر في مختلف المجالات، وتصل مساحة مشروع مستقبل مصر إلى مليون و50 ألف فدان، ويحتاج 1250 ميجاوات من الكهرباء.

وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في هذا الإطار إلى ما قاله الرئيس السيسي في افتتاح هذا المشروع من أن اهتمام الدولة بالبنية الأساسية خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية أتاح اليوم توفير الكهرباء لهذا المشروع الهام، حيث تم إضافة 2.5 مليون فدان تمثل 25% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر على مدى آلاف السنين، وهذا ما يتعلق بهذا المشروع فقط بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمنازل والمستشفيات والتي كانت تعاني من قبل من انقطاع متكرر للكهرباء على مدار اليوم.

وأشادت النائبة ألفت المزلاوي، هنا بتأكيد الرئيس السيسي على الحرص على زراعة وتوفير منتجات أخرى فلا يتوقف الأمر فقط عند القمح والذرة وإنما منتجات أخرى.