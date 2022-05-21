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حنفي جبالي: الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساس غير مقبول بالقانون الدولي الانساني

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699012/حنفي-جبالي-الدولة-المصرية-ترى-في-الانتهاكات-الاسرائيلية-بحق-المقدسات-الإسلامية-والمسيحية-مساس-غير-مقبول-بالقانون-الدولي-الانساني

شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الانساني، فضلاً عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.

دوت الخليج 

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حنفي جبالي: الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساس غير مقبول

جاء ذلك خلال كلمة حول موضوع المؤتمر تحت عنوان " المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى "، في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي.

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وقال رئيس مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى مُشيراً إلى أن القدس الشريف ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية هما مركز القضية الفلسطينية وقلب تطوراتها ومؤكداً على أن  هناك مُخططات خبيثة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي للنيل من الهُوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها.

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كما  أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الانسانية والدولية المُنادية بضرورة ترسيخ التعايش الديني.

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وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة قيام البرلمانات العربية بتحركات مُكثفة في المحافل البرلمانية الدولية دفاعاً عن المُقدسات الإسلامية والمسيحية وتعريف برلمانات العالم بالانتهاكات الاسرائيلية والتي تضع قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية في خطر وهو ما يُهدد الأمن والاستقرار العالمي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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