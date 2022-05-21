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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699009/للتوعية-بالأزمة-الاقتصادية-التنسيقية-تطلق-حملة-سوا-هنعدي

دوت الخليج

«التنسيقية» تطلق حملة «سوا هنعدي»

وأضافت التنسيقية، أن الحملة تعمل علي عدة محاور منها المحور الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي.

وأردفت:" الحملة تستهدف الحملة تغيير نمط السلوك الاستهلاكي للمواطن لتقليل الإنفاق وتوفير السيولة المالية للأولويات الأخرى. "

وأوضحت التنسيقية، أن حملة "سوا هنعدي"، بصدد تنظيم عدد من اللقاءات مع الاقتصاديين والخبراء وجلسات استماع إلى رواد الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه القطاعات لنحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.

وأشارت الحملة، إلي سعى نواب التنسيقية لمتابعة ضبط الأسواق واتساق الزيادة السعرية مع القيمة الحقيقية للتضخم وعدم ترك الأمر لمبالغات التجار، كما يستهدفون التشريعات التي تحقق أهداف الحملة اجتماعيا مثل قانون إهدار الطعام.

وعلي المستوي الإقتصادي، لفتت الحملة إلي أنها بصدد تقديم اقتراحات بتشريعات تحسن أوضاع المستثمرين.

كما تدرس الحملة إنشاء صندوق لتوسيع نطاق الحماية المجتمعية تحت إشراف وزاره التضامن الاجتماعي وبنك ناصر.