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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699004/مستقبل-وطن-بدار-السلام-يوزع-أدوات-مدرسية-وكمامات-على-طلاب-الإعدادية-قبل-دخولهم-الامتحانات-صور

وزعت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بدار السلام، محافظة القاهرة، برئاسة أشرف حسانين، كمامات ومستلزمات وأدوات مدرسية وجبات والحلوي، على طلاب وطالبات المدراس، قبل دخولهم لجان الامتحانات في مرحلة الشهادة الإعدادية، خلال أول أيام الامتحانات، وذلك من أمام مدراس الدائرة، ويأتي ذلك في إطار انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية،

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وقال أشرف حسانين، أنه حرصاً منا على سلامة الطلاب ووقايتهم من أي عدوى، قامت أمانة العمل الجماهيري، بتوزيع الكمامات على طلاب مجمع المدارس بدار السلام، قبل دخولهم الامتحان مما أسعد الطلاب وأولياء أمورهم.

«مستقبل وطن» بدار السلام يوزع أدوات مدرسية وكمامات على طلاب الإعدادية قبل دخولهم الامتحانات

وأضاف حسانين، إن شباب أمانة العمل الجماهيري بدار السلام، تواجدوا من الثامنة صباحا أمام لجان الإعدادية، لاستقبال الطلاب والطالبات، لتوزيع الهدايا مشيرا إلى أن هذا الأمر مستمر خلال فترة امتحانات الشهادة الاعدادية وحتى انتهائها.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وتحت إشراف النائب محمد ماهر أمين الحزب بمحافظة القاهرة، والنائب ناجح جلال أمين التنظيم بالمحافظة.