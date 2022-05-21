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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698999/تفاصيل-اتهام-مصطفى-هريدي-بإصابة-4-أشخاص-في-حادث-سير-وإحالته-للتحقيق

تعرض الفنان مصطفى هريدي لحادث سير مفجع نتيجة تصادمه بسيارة ملاكي أخرى، نتج عنها اصابة الفنان ووفاة 4 أشخاص أخرين ما تسبب في إحالة الفنان إلى التحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل اتهام مصطفى هريدي بقتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ

تفاصيل الحادث الذي تعرض له مصطفى هريدي

وكشفت التحقيقات أن الفنان مصطفى هريدي كان قادما بسيارته بسرعة عالية ولم يتدارك المطب الصناعي ليصطدم في سيار يتسقلها 4 أشخاص ما نتج عنها إصابة في الوجه وأجريت له جراحة عاجلة، وحالته مستقرة، بينما الـ 4 شباب الأخرين فأصيب أحدهم بكسر في الجمجمة، والثاني بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة، والثالث كسر في الحوض، والاخير كسر في الذراع وخدوش.

ويخضع الفنان مصطفى هريدي لتحقيقات عاجلة للادلاء بأقواله بشأن اتهامه في إصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بسبب حادث سير نتيجة سرعته البالغة.

معلومات عن مصطفى هريدي

ممثل مصري شهير، التحق بكلية الحقوق عام 1995، اكتشفه المطرب "هشام عباس" في الكليب الخاص باغنيته "امي الحبيبة"الذي وعد "مصطفي" بضمه معه في اول فيلم سينمائي سيقدمه بعد تلك الاغنية.

اشتهر بكوبيله أغنيته الشهيرة “وداني حبيبي تحب وداني”.

أفلام مصطفى هريدي

كانا أول عمل فني له فيلم “التجربة الدنماركية” مع الزعيم عادل امام ثم شاكره في فيلم "السفارة في العمارة" ليكون الفيلم الثاني الذي يظهر فيه وبالتالي يبدأ طريق الشهرة ويعرفه الجمهور اما المرة الثالثة كان فيلم " مرجان احمد مرجان" والذي زاد من شهرة مصطفي هريدي .

شارك تامر حسني في العديد من الأفلام أبرزها فيلم “عمرو وسلمى” الذي يخوض بطولته كلا من تامر حسني والفنانة مي عز دين وصدر منه 3 أجزاء من مراحل تطور العلاقة بين عمرو وسلمى ولكن لم يظهر مصطفى هريدي سوى في عمل درامي واحد.