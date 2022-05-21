انت الان تتابع تفاصيل خبر انكسار موجة الحر وتوقعات بسقوط أمطار..«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الأحد حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699019/انكسار-موجة-الحر-وتوقعات-بسقوط-أمطارالأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل الحراة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدًا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»، أن يسود ليلًا، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التوقعات الجوية في مصر غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، نشاطًا للرياح وجو غائم جزئيًا، كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30%.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، نشاطًا للرياح يصاحبها جو غائم جزئيًا.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

أما عن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون من معتدلة إلى مضطرية، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 27 17

- الأسكندرية 25 17

- طنطا 27 17

- دمنهور 27 17

- مرسى مطروح 24 16

- السلوم 25 16

- سيوة 30 17

- بور سعيد 27 18

- الزقازيق 27 17

- الإسماعيلية 29 17

- السويس 29 18

- رفح 27 17

- نوبيع 32 20

- كاترين 25 12

- شرم الشيخ 33 22

- الغردقة 33 22

- الفيوم 29 17

- المنيا 30 18

- أسيوط 30 18

- الأقصر 34 21

- أسوان 35 22

- الوادي الجديد 33 22

- حلايب 30 27

- شلاتين 35 26