انت الان تتابع تفاصيل خبر «المالية»: الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية ضاعفت التحديات على الدول النامية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /699007/المالية-الأزمة-الاقتصادية-العالمية-والتغيرات-المناخية-ضاعفت-التحديات-على-الدول-النامية

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، مؤكدًا أنها ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

دوت الخليج

توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بالدول النامية

ودعى وزير المالية، شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بهذه الدول، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة والناس بإيجاد البدائل الملائمة.

كما أعرب عن تقديره لشركاء التنمية، الذين أبدوا استعدادهم لمساندة مصر لإنجاح قمة المناخ والخروج بأفضل توصيات.

قمة المناخ تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم

وأكد الوزير، أن قمة المناخ المقرر انعقادها فى مصر خلال نوفمبر المقبل، تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم، خاصة بالدول النامية والناشئة والأفريقية، بحيث يتم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات ووضع الآليات الصحيحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة يقع عليها عبء تكلفة وخدمة الدين، بما يفرض مساعدة هذه الدول لصياغة رؤية تمكنها من مجابهة هذا التحدى بالتزامن مع مكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف: «نحن نتحدث بالفعل مع شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنوك التجارية العالمية؛ لخفض أعباء الديون علي الدول النامية والناشئة مقابل متطلبات التغيرات المناخية فى هذه الفترة الاستثنائية الصعبة، وقد تمت دعوة هذه المؤسسات لجلسة نقاشية فى هذا الصدد خلال سبتمبر المقبل من أجل الخروج بنتائج مرضية يتم تضمينها فى أجندة قمة المناخ بشرم الشيخ، خاصة أننا نمتلك أفكارًا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها فى هذه الجلسة؛ على النحو الذى يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التى تُجابهها الدول النامية والأفريقية».

مصر حريصة على إنجاح قمة المناخ والخروج بنتائج جيدة

وأكد وزير المالية حرص مصر على إنجاح قمة المناخ والخروج بنتائج جيدة، ونحن نعمل الآن على التحدث مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح فى إطار الاستعدادات الجارية لهذا الحدث التاريخي، معربًا عن ثقته فى حرص المشاركين بقمة المناخ على مراجعة السياسات والآليات الحالية والمقترحة من أجل الوصول إلى أفضل التوصيات والحلول التنفيذية لمكافحة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع عمدة لندن بمقر إقامته، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والإعلاميين، والسفير المصرى ببريطانيا، والسفير البريطاني بالقاهرة، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وذلك خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن.