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عمر شويل - جدة طريقه تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الذي تم إطلاقه خصيصا لمساعدة المواطنين المصريين في الاستفادة من الخدمات التموينية عبر الموقع الالكتروني، يذكر أن عملية تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر على بطاقة التموين لا يستغرق دقائق بل لا يستغرق ثواني معدودة ولكن الصعوبة التي واجهت الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة هي الضغط الشديد على رابط موقع دعم مصر، مما إلى بطئ في الرابط، لهذا يجب عليكم معاودة الاتصال أكثر من مرة.

طريقه تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

بدأت منذ أول الأسبوع الماضي عمليات تحديث البيانات وتسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر والذي يأتي ضمن عملية الإستمرار في الدعم وتجنب توقف الدعم فجأة نتيجة نقص بيانات المستفيد، وخاصة وان هناك العديد من الحالات التي تم حذفها من البطاقة التموينية نتيجة عدم الإستحقاق، لهذا ينبغي على كل من يمتلك بطاقة تموينية الدخول على موقع دعم مصر وتسجيل البيانات المطلوبة.



حيث تبدأ عمليات التسجيل في الموقع التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ( موقع دعم مصر ) وإضافة البيانات المطلوبة بواسطة التالي:

إختيار الخدمات التموينية الموجودة في موقع دعم مصر. الضغط على أيقونة تفعيل البطاقة التموينية. انتظر حتي استلام الرقم السري. ادخل رقم الموبايل. تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمستفيد. الضغط على (إرسال كلمة المرور).

اخر موعد لتسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد غلق تحديث البيانات وتسجيل رقم الهاتف في الرابط الرسمي موقع دعم مصر، والذي بدأ منذ عدة أيام، والمقرر أن تنتهي عملية تسجيل رقم الهاتف وتحديث البيانات في نهاية شهر يونيو ٢٠٢٢ وبالتحديد يوم 31.

شروط تحديث البيانات في موقع دعم مصر

هناك بعض الضوابط والإجراءات اللازمة لإمكانية التسجيل في موقع دعم مصر، شملت هذه الإجراءات كل من التالي:

يجب على كل مستفيد من البطاقة التموينية وجاءت إليه رسالة عبر بون دعم ريف العيش القيام بإضافة رقم الموبايل من خلال الدخول على موقع دعم مصر.

ينبغي أن يكون الرقم المسجل لصاحب البطاقة مكتوب باسمة في شركة المحمول.

اذا كان رقم الهاتف غير مسجل باسم المستفيد، يجب عليه شراء خط جديد.

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