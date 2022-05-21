بهاء الغنام: مشروع ”مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي إضافة جديدة إلى مسيرة الإنجازات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:25 مساءً - قال مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بهاء الغنام "إن المشروع كان دافعا لنا لبذل كل الجهد لتنميته، حيث يضيف يوميا كل جديد في مسيرة الإنجازات؛ حتى أصبح من أكبر المشروعات الزراعية، مساهما في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها بلادنا".

وأضاف الغنام - في كلمته خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "أنه بافتتاح هذا المشروع نرفع سقف الطموحات نحو إتمام مشروع (الدلتا الجديدة) الذي سيكون نقلة حضارية ونوعية لمصر ليس في مجال الزراعة والتصنيع فسحب بل في كل المجالات".

واستعرض الغنام مراحل تطور مشروع "مستقبل مصر" وخططه وأهدافه، حيث إن إجمالي المساحة المخصصة للمشروع يبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50% من مشروع "الدلتا الجديدة".

وأوضح أن المشروع يتكون من أربع مراحل، الأولى تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان، مضيفا أن المرحلة الثانية سيتم تسليمها في أكتوبر القادم، والمرحلة الثالثة سيتم تسليمها في يوليو 2023، والرابعة في 2024.

وأشار إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة ستكون بقوة 700 ألف فدان؛ ليصل إجمالي الأراضي المستصلحة في المشروع إلى حوالي مليون و50 ألف فدان.. موضحا أن مشروع "مستقبل مصر" به رؤية جديدة، حيث تم الانتهاء من استصلاح وزراعة 350 ألف فدان بأعلى معايير السرعة والجودة في التنفيذ على مرحلتين، الأولى هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية والتي تمت ضمن المواصفات المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ والذي يتم تحقيقه على أرض الواقع في المساحات المستصلحة، والثانية هي مرحلة الإنتاج والتي نتعامل بها بأعلى معايير الجودة، ثم بعد ذلك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة، لذلك فنحن أمام مشروع ضخم يتم به تعظيم المبدأ الاقتصادي لوفرة الإنتاج.

وتابع الغنام "أنه يتم من خلال هذا المشروع استخدام أنظمة الزراعة الحديثة، منها أنظمة الري المحوري والتي يتم استخدامها في المشروع لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة، كما يتم استخدام نظام الري تحت السطحي والري بالتنقيط".

وأكد أنه يتم أيضا استخدام تقنية "المسح الرقمي" وهي من العوامل المؤثرة في العملية الزراعية أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج، والتي تقوم بالمسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ حتى يتم رفع تضاريس الأرض والتحكم في اتجاه ومرور المياه وهو يعد عاملا كبيرا في توفير التكلفة وله أيضا دور كبير في المرحلة الإنتاجية في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس وغير المتجانس، وذلك عن طريق "البصمة الطائفية" وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية.

وأوضح الغنام "أنه في مجال التكنولوجيا والتحكم في إدارة الطاقة والمياه، فإن رؤية مشروع (مستقبل مصر) يعكس حسن إدارة الطاقة والمياه، لأنهما من العناصر المهمة جدا في التكلفة تمثل من 25 إلى 30%".

وقال إن الدولة نفذت عدة محاور وطرق مثل محور روض الفرج ومحور الضبعة ميزت المشروع بشكل كبير وسهلت عمليات نقل المحاصيل والسلع في وقت قصير، وهذا يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الزراعي داخل المشروع.

وأضاف الغنام أن المشروع يتميز أيضا بوجود إدارة رقمنة وتحليل البيانات لتقييم أداء الموظفين وتلاشي السلبيات، فضلا عن وجود قسم التنبؤ لإعطاء صورة توضيحية بالأزمات التي قد تواجه البلاد مثل ما حدث جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية.. متابعا "أن إدارة المشروع على تواصل مع مراكز البحث العلمي وكليات الزراعة لتحقيق أفضل نتائج على أساس علمي سليم، بهدف خلق جيل جديد يجابه التوسعات الزراعية باستخدام الوسائل الحديثة".

وأوضح أنه وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة القيمة المضافة، فقد تم العمل على إنشاء منطقة صناعية بجوار المشروع لحدوث تكامل صناعي لتحقيق وفرة كبيرة في التشغيل.

وأشار إلى أن واردات مصر الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وصلت إلى 8 مليارات دولار، وأن الدولة تسعى لزراعة أراض تقلل من هذه الفاتورة.. مؤكدا أنه تم التعاقد مع وزارة الزراعة لإنتاج 18 ألف فدان لأغراض الإكثار والتقاوي لتحقيق زراعة 600 ألف فدان قمح هذا العام، موضحا أنه في عام 2023 سيتم إضافة حوالي مليون طن إضافي من القمح لمخزون مصر.

وأضاف مدير المشروع أن مصر تستورد ذرة بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا، حيث تستخدم كعلف أو السكريات الكحولية، موضحا أن مشروع "مستقبل مصر" قام بزراعة ويستكمل زراعة حوالي 40 ألف فدان في هذا الموسم ويحقق 120 ألف طن، ومن المخطط في عام 2023 زراعة 70 ألف فدان لتحقيق 220 ألف طن من الذرة، ومن المخطط أيضا في موسم 2024 زراعة 150 ألف فدان؛ ليحقق 450 ألف طن.

وتابع أن مصر اقتربت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر، حيث أن مصر تستهلك حوالي 3 ملايين طن سكر، وأن مصر استوردت في الموسم السابق من 250 إلى 300 ألف طن، موضحا أن مشروع مستقبل مصر يمثل 65 % من الزراعة الآلية لبنجر السكر.

وأشار إلى أن مخلفات البنجر من أكبر صادرات مصر الزراعية منها، وقدرت بحوالي 600 مليون دولار الموسم السابق، مضيفا أن مصر تستورد فول الصويا بتكلفة 2.3 مليار دولار لإنتاج أغراض الزيت وكعلف، لافتا إلى أن هذا المشروع حقق 5 ملايين طن بنجر بـ715 ألف طن سكر خلال الـ 3 سنوات.

وبشأن تطور المساحات المزروعة في مشروع "مستقبل مصر"، قال الغنام إن القمح بدأ بـ4 آلاف فدان واليوم وصل إلى زراعة 40 ألف فدان، أما عن بنجر السكر فقد بدأ بـ5 آلاف فدان، ووصلنا اليوم إلى 65 ألف فدان، والذرة بدأت بـ5 آلاف ووصلت إلى 40 ألف فدان.

وأضاف أنه يتم التعاون الكامل مع كافة وزارات الدولة وعلى رأسها الزراعة والكهرباء والموارد المائية والبترول والثروة المعدنية والتخطيط.. مشيرا إلى أن المستثمرين يحققون طفرة نوعية في نمو هذا المشروع، حيث أن هناك شراكة بين إدارة المشروع والمستثمرين في جميع أنواع الزراعات، فضلا عن تبادل الخبرات.

وعن مشروع الصوب الزراعية باللاهون، قال مدير مشروع "مستقبل مصر"، إن مصر من أكبر الدول على مستوى العالم التي لديها كم كبير من الصوب الزراعية، ونحن نستكمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مشيرا إلى أنه لدينا 16 ألف فدان منها 1800 صوبة، من ضمنها 800 صوبة إسبانية، و1000 صوبة مصرية".

وأوضح أن زراعات الفاكهة داخل الصوب تتفادى عوامل تغير المناخ وتقلل من نسبة تلفها، كما تقلل استهلاك المياه ويكون الإنتاج أعلى ومبكرا، مشيرا إلى أنه لديهم 40 ألف عامل يومي وهي عمالة غير مباشرة في هذا المشروع، فضلا عن وجود 5 آلاف عامل مباشر.

وأشار إلى أن أول مرحلة من المشروع سيتم البدء فيها 15 يوليو القادم؛ وهو على 3 مراحل وسيكون الانتهاء منه خلال هذا العام وسيكون إضافة جديدة إلى الاقتصاد الزراعي، موضحًا أن الهدف من المشروع تنظيم طرح الإنتاج طول العام للتغلب على التقلبات السعرية الحادة.

وعن مشروع "مستقبل مصر"، أوضح الغنام أنه من عام 2017، تم استصلاح 200 ألف فدان، وبعد 10 أشهر تم إضافة 150 ألف فدان؛ لتصبح المساحة 350 ألف فدان، وبعد ذلك تم استصلاح وزراعة مساحة إضافية وهي 10 آلاف فدان، وفي عام 2023 سيتم استصلاح 300 ألف فدان، وهناك منطقة صناعية تم البدء في تنفيذها بتكلفة مليار جنيه، وفي عام 2024 سيتم استصلاح 400 ألف فدان لتخفيض حجم واردات مصر من القمح والذرة والفول الصويا بتكلفة مليار دولار.. مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية ورأس المال العام في مشروع "مستقبل مصر" 133 مليارا في عام 2024.

وعن المنطقة الصناعية المرحلة الأولى، أوضح الغنام أنها ستحتوي على ثلاجات تبريد، بالإضافة إلى محطات الغربلة والفرز والتعبئة والصوامع للمحافظة على السلع الاستراتيجية، وهناك مجففات للذرة لتقليل الرطوبة وتقليل الفاقد فيها.

وحول المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية، أفاد الغنام بأنها ستضم مصنعا للثوم والبصل المجفف ومصنعا لإنتاج زيوت الطعام ومصنعا للأعلاف ومصانع خضراوات.