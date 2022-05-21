قومى المرأة وبهية يبحثان التعاون لحماية المرأة ذات الاعاقة من الاصابة بسرطان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 01:25 مساءً - شاركت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس وعدد من اعضاء وعضوات اللجنة فى لقاء تنسيقى مع قيادات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدي بالمجان لبحث سبل التعاون لدعم المرأة ذات الاعاقة فى الوقاية والاكتشاف المبكر من الاصابة بسرطان الثدي

شارك فى اللقاء ممثلا عن مؤسسة بهية المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة المؤسسة وتناول اللقاء مناقشة تنظيم حملات توعية فى كافة المحافظات وامكانية استقبال بهية لقوافل من المحافظات للكشف المبكر وكيفية تذليل كافة العقبات امام استفادة النساء ذات الاعاقة من خدمات مؤسسة بهية فى مجال الوقاية والعلاج لسرطان الثدي

واوضحت الدكتورة هبة هجرس خلال اللقاء ان المجلس القومى للمرأة يولى اهمية خاصة للحفاظ على صحة النساء والفتيات ذات الاعاقة وبخاصة فى مجال الوقاية من الاصابة بالامراض الخطيرة مثل سرطان الثدي وتقديم كل الدعم والتيسير للمصابات بهذا المرض من النساء عامة والنساء ذات الاعاقة بشكل خاص ، وفى هذا الاطار جاء اللقاء التنسيقى مع قيادات مؤسسة بهية خاصة وان مؤسسة بهية نجحت ان تصبح واحدة من اوئل المؤسسات الطبية فى تقديم كافة الخدمات الطبية الاحدث عالميا بالمجان فى مجال الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي

واشادت هجرس باتاحة بهية جميع مبانيها وخدماتها الطبية للنساء والفتيات ذات الاعاقة بمختلف اشكال اعاقتهن

وثمنت هجرس سعى بهية لاستكمال الاتاحة فى المبانى والخدمات بشكل كامل ، مؤكدة ان حماية كل شرائح النساء وبخاصة المرأة ذات الاعاقة من مخاطر الاصابة بسرطان الثدى هو هدف مشترك لبهية وللمجلس القومى للمرأة

من جانبه اكد المهندس ماجد حمدي ان مؤسسة بهية تحرص على مد جسور التعاون مع كافة الجهات المعنية بصحة المرأة المصرية وفى مقدمتها المجلس القومى للمرأة وان المؤسسة تقدم خدماتها لجميع شرائح النساء بلا استثناء

واشار حمدي الى ان اللقاء التنسيقى شمل بحث تنظيم سلاسل حملات للتوعية بسبل الوقاية من الاصابة بسرطان الثدى يتم تنظيمها فى القاهرة والمحافظات بالتنسيق مع لجنة المرأة ذات الاعاقة وفروع قومى المرأة فى المحافظات واتاحة جميع الرسائل التوعوية التى تطلقها بهية حول الحماية من الاصابة بسرطان الثدي والاكتشاف المبكر لجميع النساء ذوات الاعاقة سواء بتوفير المادة المصورة مصحوبة بترجمة للغة الاشارة او بطباعة مطبوعات التوعية بطريقة برايل او غيرها من سبل الاتاحة