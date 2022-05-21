عاجل.. السيسى: مسؤولون عن السيطرة على الأسعار لنهاية العام

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه وجه بدراسة الأراضى الفارغة لعمل أسواق، متابعا: "إحنا مستعدين إننا نتحرك فى برنامج سريع ونخلى تجار الجملة يدخلوا الأسواق دى بدل ما يروح سوق العبور يروح مدينة نصر أو مصر الجديدة أو المرج مثلا".





وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، أنه يمكن عمل 10 أو 15 سوقا فى القاهرة والجيزة بالمناطق الفارغة، موجها حديثه لوزير الدفاع: "تتعرض عليا الخطة دى". وتابع: "بس بشرط تعمل هامش ربح قليل، عايز رقابة على الأسواق وعدم مغالاة فى الأرباح لازم تعمل زيادة فى المعروض من خلال الأسواق دى". واستطرد: "إحنا مسؤولين كدولة على إن تفضل أسعار المنتجات متسيطر عليها حتى نهاية العام، وجهدنا مع بعضنا كمؤسسات ومجتمع مدنى وغرف تجارية لا ينتهى حتى تنتهى الأزمة بتداعياتها".

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