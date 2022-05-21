توصية بإنشاء شبكة محطات زلزالية بالتعاون بين مصر واليونان

جدة - نرمين السيد - نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، ورشة عمل بعنوان "النشاط التكتونى وعلاقته بحدوث الزلازل بمنطقة شرق البحر المتوسط"، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة أرسطو سولونيكى اليونانية ومعهد اليونان الوطنى للزلازل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وخلال الورشة، عرض الباحثون من الجانبين المصرى واليونانى أحدث ما توصلت إليه أبحاثهم العلمية التى تم إجراؤها على المنطقة، تناولت الأبحاث المُقدمة نوعية وتكرارية النشاط الزلزالى فى شرق البحث المتوسط، كما تم استعراض أحدث الدراسات التى قام بها المعهد فى مجال رصد وتحليل موجات التسونامى (المد البحرى) على السواحل المصرية وعملية نمذجة وتقييم لمدى واحتماليات مخاطرها.

كما درات مناقشات علمية وتبادل لوجهات النظر والآراء العلمية حول هذه الدراسات، بمشاركة العديد من أساتذة الجامعات والباحثين من مصر والدول العربية والأجنبية.

وانتهت فعاليات ورشة العمل إلى بعض التوصيات التى أقرها الجانبان المصرى واليونانى، منها:

- تعزيز وتفعيل بروتوكولات التعاون بين الجانبين والعمل على إنشاء شبكة محطات زلزالية بمنطقة شرق البحر المتوسط.

- إجراء دراسات تفصيلية عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المكونة للمنطقة، وذلك لفهم أكثر للوضع الزلزالى والجيوديناميكى لها.

- دراسة تأثير المصادر الزلزالية حول القوس القبرصى والهيلينى على شمال مصر، مع الأخذ فى الاعتبار تأثير الرواسب المحلية على تكبير الموجات الزلزالية طويلة المدى.

- التعاون مع الجانب اليونانى لإصدار خرائط شدة موجات التسونامى المُتوقعة بشرق البحر المتوسط.

- إنشاء نظام إنذار مُبكر لحدوث موجات التسونامى فى حوض البحر المتوسط.

واتفق الجانبان على ضرورة عقد لقاءات دورية بحضور ممثلى الجانبين، لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.