عاجل.. السيسى يوجه الشكر للجيش: محاربش الإرهاب بس

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن شكره لله بعد إنجاز مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى: "والله العظيم تلاتة هذا فضل كبير كبير من ربنا سبحانه وتعالى للى ميعرفش، إن ربنا يساعدنا ونعمل ده ونحرك فيه من سنتين ونعملوا".





وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "توشكى اللى وقفها قبل كده مش عيب فى الاختيار أو التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ". ووجه حديثه لوزير الدفاع قائلا: "أنا هنا بسجل لكم أمام المصريين كلهم، إن الجيش فى مصر محاربش الإرهاب بس، الجيش فى مصر حارب التخلف والتردى وعدم القدرة لدى الدولة، مع المستثمرين ورجال الأعمال، جنبا إلى جنب". وتابع: "الهيئة الهندسية أشرفت على آلاف المشاريع بتريليونات الجنيهات عشان ننجز ده مع دولة بتنمو 2 مليون نسمة فى السنة، ولو مقدرناش نسبق زيادة السكان هيفضل فيه فجوة".

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