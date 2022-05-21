وزير الزراعة: مشروع «توشكى الخير» أحد صور نجاح الجمهورية الجديدة

وأضاف القصير - فى كلمته خلال افتتاح مشروع (مستقبل مصر) للإنتاج الزراعى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى - "بالأمس القريب، وبالتحديد يوم 21 أبريل الماضى شرفنا بافتتاح الرئيس السيسى لموسم حصاد القمح لعام 2022 من مشروع توشكى الخير بجنوب الصعيد، حيث إنه يعد المشروع أحد صور نجاح الجمهورية الجديدة فى تدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030".
وأوضح أنه تم وضع أهداف استراتيجية لعام 2030، كان أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، حيث من المستهدف إحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية محورى التوسع الأفقى والرأسى، فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف القصير أنه "من المحاور المهمة التى نعمل عليها حاليا أيضا، هو إنفاذ الزراعات التعاقدية، حيث تم العمل فى محاصيل كثيرة، كالقمح وفول الصويا وعباد الشمس، كما تم خلال الأسبوع الماضى إطلاق الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى مع تدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى".. مبينا أن من المحاور المهمة أيضا تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد المحدودة.
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