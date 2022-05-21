جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تستخدم 3 مصادر مياه لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، ومنها مياه آبار أو مياه معالجة بشكل ثلاثى مطور "وتم افتتاح محطتى المحسمة وبحر البقر، خلال آخر العام سيتم افتتاح محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر".





وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، أن المياه المعالجة بشكل ثلاثى هى مياه صرف زراعى يتم معالجتها طبقا لمعايير منظمتى الصحة العالمية والأغذية، ويتم نقلها عبر ترع مبطنة أو مواسير. وأوضح أنه لترشيد استهلاك المياه يتم استخدام الصوب الزراعية، متعقبا: "لما فكرت فى الصوب الزراعية كان خوفنا إننا لو اتوسعنا ميخليش فرصة للإنتاج لحد تانى، وبالتالى الفلاح هتضيع عليه الفرصة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: لو اتوسعنا فى الصوب الزراعية مش هنخلى فرصة إنتاج لحد تانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.