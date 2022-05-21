القصير: نستهدف زيادة الرقعة الزراعية لتدعيم الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن من أهم مشروعات التوسع الأفقى، مشروع الدلتا الجديدة العملاق، والذى يعتبر مشروع مستقبل مصر باكورة هذا المشروع ومشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير" ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد، فضلا عن مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادى الجديد.





وأضاف القصير - فى كلمته خلال افتتاح مشروع (مستقبل مصر) للإنتاج الزراعى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى – أن العمل فى كل هذه المشروعات يسير بشكل منتظم، وتشارك فيها كل الجهات المعنية بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة، لافتا إلى أن دوافع التوسع الأفقى تكمن فى زيادة الرقعة الزراعية تعويضا عن فاقد الأراضى نتيجة التوسع العمرانى والزحف العمرانى لتوفير وتدعيم الأمن الغذائى.

كما أوضح أن من المحاور المهمة رفع نسب الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من الأرض والمياه وزيادة الانتاجية عن طريق استغلال الزراعات المحمية والصوب، لزيادة الصادرات الزراعية والتصنيع الزراعى لدعم احتياطى مصر من العملات الأجنبية.

وأكد أن من الأهداف الرئيسية لمشروعات التوسع الأفقى، تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة، حيث أن كل مشروعات التوسع الأفقى منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وليس مكان بعينه.

وشدد وزير الزراعة على الأهمية البالغة لاستصلاح الأراضى والتوسع فى الصحراء، لتعزيز التناغم بين الاتفاقيات المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجى، حيث أن العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية ما يؤثر بالسلب على الوظائف ويهدد الأمن الغذائى.