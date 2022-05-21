عاجل..السيسى: طلبت منذ 3 سنوات تدشين مصانع جديدة لـ قها وإدفينا لحل الأزمات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "أنا قولت للدكتور على المصيلحى وزير التموين متشغلش بالك قوى إنك تجيب أحسن سعر، لأن عشان توصل لده هتاخد سنة وهاتضيع على نفسك وعليا سنة، والدكتور على مشى بطريقته". وعقب الدكتور على المصيلحى: "السنة الجاية هتشتغل مصانع قها وإدفينا الجديدة فى السادات".

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