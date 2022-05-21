الإسكندرية تقيم قداس الأربعين للقمص أرسانيوس وديد

جدة - نرمين السيد - حضر القداس الأنبا بافلى، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرق، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والقمص أبراَم إميل، وكيل البطريركية، ولفيف من الأباء الكهنة والشعب.

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