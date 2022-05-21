محافظة الجيزة تنتهى من أعمال التطوير الشامل لشارع التحرير

جدة - نرمين السيد -

وأكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير شملت إنشاء أرصفة مشاه ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى ودعمها بالمسطحات الخضراء والأشجار، بالإضافة إلى رصف طبقة الطريق لتسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الإنارة بالشارع وتركيب كشافات ليد مع إجراء تنسيق شامل للطريق بطول 2 كم ليظهر بالشكل الحضارى اللائق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ لمتابعة مسارات العمل والتطوير بشوارع التحرير ومكة والبطل أحمد عبد العزيز، مشيراً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ تطوير شامل لشارع مكة بحى الدقى كأحد الشوارع المهمة والرابطة للحركة المرورية، حيث تم البدء فى رفع كفاءة الطريق وأرصفة المشاة وشبكة الإنارة فى أطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الفرعية.

وكلف المحافظ رئيس حى الدقى بالمتابعة الميدانية للأعمال مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة للرصف والتطوير وتلافى أى ملاحظات فى العمل مع التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والاهتمام بتقليم الأشجار ليتكامل الشكل الحضارى بالطريق عقب الانتهاء من الأعمال.

وخلال الجوله عاين المحافظ مواقع إنشاء الوحدات التجارية بشوارع 306 والبطل إلى جانب متابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات بعدد من القطاعات بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأى تقصير فى العمل مع ضرورة استمرار الجهود على مدار اليوم.

كما كلف المحافظ برفع كفاءة الساحات والأسوار الواقعة أسفل كوبرى الدقى، وتكليف ورديات نظافة دورية لتحسين مستوى النظافه بها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وأحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، وياسر سامى، رئيس حى العجوزة.