عاجل.. وزير التموين: السيسى كان لديه رؤية ثاقبة برفع الاحتياطى الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الدولة بدأت فى المشروع القومى للصوامع وتفتخر الآن أن لديها صوامع تكفى 3.4 مليون طن.

وأوضح أن الدولة كانت توجه أزمة فى الزيوت ولذلك تم زيادة المستودعات، ونفتخر أن لدينا الآن سعة تخزينية 750 ألف طن زيوت.