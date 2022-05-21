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وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مواقع تطوير مجمع حلوان للغزل والنسيج 

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إسراء الطنطاوي 0 تبليغ

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698998/وزير-قطاع-الأعمال-العام-يتفقد-مواقع-تطوير-مجمع-حلوان-للغزل-والنسيج

أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية في مواقع التطوير بمجمع حلوان للغزل والنسيج، في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج،

دوت الخليج

مجمع حلوان للغزل والنسيج

ويتكون مجمع حلوان من ناتج دمج شركات «مصر حلوان للغزل والنسيج"، المصرية للغزل والنسيج "وولكتس"، النصر للغزل والنسيج "الشوربجي"،وشركة مصر المعدات التي تنتج بعض مستلزمات الإنتاج.

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ويعتبر المجمع من الشركات المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة بها في سلسلة الإمداد؛ تتمثل في النسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، كما أنها تضم مدرسة فنية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب مركز التدريب الذي يعتبر جزءًا من خطة التطوير؛ ضمانًا لتأهيل العمال على كيفية استخدام الآلات الجديدة التي تواكب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

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  ويتضمن مشروع مجمع حلوان إنشاء مصنع صباغة وتجهيز وتفصيل ومصنع نسيج على مساحة 30 ألف متر، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 600 مليون جنيه تشمل الآلات الحديثة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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