انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي: «اللي مش متعلم يتعلم، يعرف يعني ايه بلد وإزاي تعيش» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698996/الرئيس-السيسي-اللي-مش-متعلم-يتعلم-يعرف-يعني-ايه-بلد-وإزاي-تعيش

خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للمعارضين لمشاريع الدولة بسبب تكلفتها المرتفعة قائلًا: «اللي بيقولي بتكلفوا المشاريع كل الفلوس دي ليه هرد عليه أقوله عندك بديل تاني ؟؟».

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ارتفاع تكلفة المشاريع الزراعية

ولفت الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن مناطق المنيا وبني سويف كانت من المحافظات الأكثر احتياجًا، قائلًا: «كنت أعمل مشاريع هنا وأوفرلك فرص عمل ولا أسيبك من الأكثر احتياجًا، أنا بوفر إنتاج زراعي وكمان معاه إنتاج صناعي».

وأضاف الرئيس السيسي: «أنا بقول كلام صعب واللي مش متعلم يتعلم، يعرف يعني ايه بلد والبلد دي إزاي تعيش، الـ100 مليون دول مش عايشين كده، كل موضوع وليه حكاوي كتير اوي، أنا دوري أعرف إزاي ألبي طلبات الناس، وعرفت وبجري عليه».

كما أكد أن مشكلة تصحر الأراضي وتعديات البناء من المواطنين، أدت إلى تآكل الأراضي الزراعية أو الأراضي الصالحة للزراعة.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن تكلفة تلك المشارع مرتفعة التكاليف بشكل كبير، مضيفًا: «مكنش قدامي غير كده بسبب نقص الأرض الزراعية، كان لازم نعمل أراضي بديلة علشان نزرع».

وأكد أن الدولة تختار بعناية الأراضي التي تصلح للزراعة، ومنع إنشاء أي مبان عليها قائلًا: «مش هتلاقي على مسطح المليون فدان بيت واحد».

حجم إنتاج الدولة المصرية لا يتوافق مع حجم النمو السكاني

وأشار الرئيس السيسي، إلى اهتمام الدولة بتوفير منشآت سكنية للمواطنين ولكن بعيدًا عن الأراضي التي تصلح للزراعة، قائلًا: « لما نيجي نختار أرضي للبناء هنختار أرضي غير صالحة في المطلق للزراعة، هنختار أرضي متصحرة».

ولفت خلال كلمته، إلى مشكلة النمو السكاني، مؤكدًا أن حجم إنتاج الدولة المصرية لا يتوافق مع حجم النمو السكاني، قائلًا: «لو كان عددنا 50 مليون نسمة كان إنتاجنا هيكفي ونصدر».