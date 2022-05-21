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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698995/منير-مكرم-يكشف-تفاصيل-جديدة-في-وفاة-الفنان-سمير-صبري

حرص الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثلية على التواجد في جنازة الفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية في ظهر يوم الجمعة الموافق 20 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل جديدة في وفاة منير مكرم

وتحدث منير مكرم لـ دوت الخليج عن تفاصيل جديدة في وفاة الراحل، فقال: “رفض أن مساعده يمشي وقاله خليك معايا النهاردة، والصبح لقاه ميت، الله يرحمه ويغفر له”.

وتابع: “سمير صبري توفى بسبب أزمة قلبية، وده قضاء ربنا وكل واحد ليه معاد،إحنا زورناه في المستشفى، والعمر لحظة، والموت مالوش علاقة بالشفاء.. ده ميعاد ومكتوب”.

جنازة الفنان سمير صبري

هذا وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

وصرح عدد من النجوم في لايف بـ موقع دوت الخليج تصريحات مؤثرة عن الراحل سمير صبري، فقالت ليلي علوي: “كان انسان مميز ومواقفه الجميلة في حياتنا في أفراح ومرض اتعلمتت منه حاجات كتيرة جدا وشالني من وأنا صغيرة، هو مشرف ومثقف، وكان من أكتر الناس الحرصيين على زيارتي في المستشفى بشكل دائم أما كنت مصابة، وحقيقي هنفضل نفتخر بيه”.

بينما قالت نهال عنبر: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية، مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

الفنان سمير صبري

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية، أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.