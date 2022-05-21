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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698992/الرئيس-السيسي-حجم-إنتاج-الدولة-المصرية-لا-يتوافق-مع-حجم-النمو-السكاني

خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم الإنتاج في مصر لا يتناسب مع حجم النمو السكاني، لذلك كان على الدولة أن تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج بما يتوافق مع حجم النمو السكاني.

دوت الخليج

حجم إنتاج الدولة المصرية لا يتوافق مع حجم النمو السكاني

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، اليوم الخميس/ قائلًا: «لو كان عددنا 50 مليون نسمة كان إنتاجنا هيكفي ونصدر».

وأوضح أن مناطق المنيا وبني سويف كانت من المحافظات الأكثر احتياجًا، قائلًا: «كنت أعمل مشاريع هنا وأوفرلك فرص عمل ولا أسيبك من الأكثر احتياجًا، أنا بوفر إنتاج زراعي وكمان معاه إنتاج صناعي».

وأضاف الرئيس السيسي: «أنا بقول كلام صعب واللي مش متعلم يتعلم، يعرف يعني ايه بلد والبلد دي إزاي تعيش، الـ100 مليون دول مش عايشين كده، كل موضوع وليه حكاوي كتير اوي، أنا دوري أعرف إزاي ألبي طلبات الناس، وعرفت وبجري عليه».

مشكلة تصحر الأراضي وتعديات البناء من المواطنين

ولفت الرئيس السيسي إلى مشكلة تصحر الأراضي وتعديات البناء من المواطنين، التي أدت إلى تآكل الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الدولة تختار بعناية الأراضي التي تصلح للزراعة، ومنع إنشاء أي مبان عليها قائلًا: «مش هتلاقي على مسطح المليون فدان بيت واحد».

تنفيذ مآخد لرفع المياه لـ70 متر

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن الدولة المصرية كانت لابد أن تتدخل لإنقاذ الأراضي الزراعية، وتوفير بديلًا لها، موضحًا أن الأرض الطبيعية المتواجدة غرب النيل كانت لا تحتاج إلى ترع أو محطات رفع مياه، في حين أن الأرض الحالية مرتفعة بشكل كبير عن منسوب النيل، فكان لابد من شق ترع بطول من 20 إلى 30 كليو متر، كذلك تنفيذ مآخذ ومحطات رفع مياه لأكثر من 70 و 80 متر، للوصول إلى الأراضي التي تصلح للزراعة رغم كونها أقل مساحة من أراضي الوادي.