النائب حازم الجندى: "مستقبل مصر" مشروع مذهل..ويحقق الإكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل بحلول 2024

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698990/النائب-حازم-الجندى-مستقبل-مصر-مشروع-مذهلويحقق-الإكتفاء-الذاتي-من-كثير-من-المحاصيل-بحلول-2024

قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إذ تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان موضحا أن تكلفة زراعة الفدان فى مشروع مستقبل مصر تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد بمعنى أن المليون فدان تصل تكلفة زراعتهم إلى 250 مليار جنيها.

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يأتى ذلك في الوقت الذى افتتح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، ويقع المشروع على امتداد طريـق مـحـور روض الفرج - الضبعة الجديـد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق، بطول 120 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر.

النائب حازم الجندى: "مستقبل مصر" يحقق الإكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل بحلول 2024

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يوفر 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، كما أن الزراعة تتم بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وتـم الانتهـاء مـن استصلاح وزراعـة مساحة 350 ألـف فـدان حتى الآن.

وأكد الجندى، أن مشروع مستقبل مصر يواجه التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من نسبة كبيرة من المحاصيل بحلول عام 2024.